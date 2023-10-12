الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن ترحيبه وتأييده دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة في قطاع غزة إليها عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا.

وكتب بوريل عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “إنني أرحب وأؤيد دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت مصر، في البيان، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.