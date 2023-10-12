الهلال الأحمر في شمال سيناء يفرغ شحنة مساعدات أردنية بمطار العريش

أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل لها أن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء قام بتفريغ شحنة المساعدات الأردنية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي.

ويتسابق المصريون، اليوم الخميس، للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومدن إسرائيلية.

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانب من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.