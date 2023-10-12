الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا.

ومنذ قليل، اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية عددا من القرارات الهامة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبا للمصلحة العامة.

وقالت وزارة الصحة بغزة: بناء على ما تقضيه المصلحة العامة، ولتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم في مرافق وزارة الصحة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فقد تقرر معاملة المواطنين متلقي الخدمات الصحية في مرافق الوزارة معاملة المؤمن عليهم.

ووفقا للقرارات الفلسطينية؛ فمن المقرر ان يعفى المواطنون من دفع رسوم التعرفة المالية الخاصة بالخدمات الصحية.