البرغوثي: خطة إسرائيل لإجلاء 2.2 مليون فلسطيني من غزة لمصر يجردهم من إنسانيتهم

حذر رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الخميس، من الطرح المتداول حول إخلاء قطاع غزة من سكانه إلى مصر، لافتا إلى أن تجريد جميع الفلسطينيين من إنسانيتهم لن يحل المشكلة أيضًا.

وقال البرغوثي خلال تصريحات لشبكة CNN: "لقد كنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لسنوات عديدة، لم نر يومًا من الحرية منذ 56 عامًا، والعديد منا، وخاصة 70% من سكان غزة، هم لاجئون نزحوا بسبب إسرائيل قبل 75 عامًا".

وأضاف البرغوثي أن الطريق الوحيد للخروج من هذا هو إما حل الدولتين الفوري أو سيتعين علينا تغيير واقع دولة الفصل العنصري الواحدة التي خلقتها إسرائيل لأن حقيقة دولة فصل عنصري واحدة مع واقع دولة ديمقراطية واحدة.