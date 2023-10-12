عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه تم توثيق 51 هجوما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، منذ السبت.

ودعت الصحة العالمية في بيان لها، إلى وضع حد فوري للعنف بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وتوفير الرعاية الصحية لهم من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.

على جانب آخر، حذر فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وقال كاربوني، في تصريحات صحفية: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط: "لن نكون قادرين على دعم المدنيين في قطاع غزة قريبا".

رسميا.. حماس تعلن قطاع غزة منطقة منكوبة

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة بسبب إسرائيل

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الصليب الاحمر حماس الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

تحرك عسكري جديد من جيش الاحتلال بالقرب من قطاع غزة

الدفاع المدني الفلسطيني: غزة تتعرض للإبادة الجماعية من قوات الاحتلال

جيش الاحتلال يكشف أعداد الجنود القتلى والرهائن جراء المواجهة مع المقاومة الفلسطينية

خارجية ليتوانيا: تعرضنا إلى الاحتلال لعقود.. ونستفيد بالتعاون مع الدول

أحمد الباز: ترويج سلطات الاحتلال لنزوح الفلسطينيين يؤكد مخططهم وراء الأزمة الحالية

ترشيحاتنا

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

فلسطين تعلن سعيها لإقامة حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

مفاجأة بشأن الأرز والسكر.. الحكومة توفر 7 سلع استعدادا لخفض أسعارها| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ