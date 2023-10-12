51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه تم توثيق 51 هجوما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، منذ السبت.

ودعت الصحة العالمية في بيان لها، إلى وضع حد فوري للعنف بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وتوفير الرعاية الصحية لهم من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.

على جانب آخر، حذر فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وقال كاربوني، في تصريحات صحفية: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط: "لن نكون قادرين على دعم المدنيين في قطاع غزة قريبا".