الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة بسبب إسرائيل

حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وقال كاربوني في تصريحات صحفية: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط: "لن نكون قادرين على دعم المدنيين في قطاع غزة قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة، عن ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى 340 ألفا بينهم نحو 220 ألفا يحتمون بمدارس الوكالة.

وقالت الأونروا في بيان لها، إن هناك أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافته إلى أنه تم تشكيل فريق عمل طارئا لاستكشاف حلول لأزمة مياه الشرب في غزة.

كما أعلنت وكالة الأونروا، أن هناك 8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للوكالة في قطاع غزة قادرة على تقديم خدمات طبية أساسية.