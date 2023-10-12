عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: الحرب في غزة "غيمة جديدة" تؤثر على الاقتصاد العالمي

قطاع غزة
قطاع غزة

عقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في المغرب.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، في حديثها عن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، إن الحرب في قطاع غزة غيمة جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوف يراقب عن كثب الأثر الاقتصادي للحرب في غزة.

وعلى جانب آخر، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع انحسار المخاوف من تعطل ‏الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية، أكبر منتج ‏في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالمساعدة في استقرار السوق.‏

وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1%، ليبلغ 85.82 ‏دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 ‏دولار، أي 2.9%، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.‏

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل بسبب مخاوف ‏من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع ‏أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.‏

يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بظيره في ليتوانيا

صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا المغرب البنك الدولي مديرة صندوق النقد الدولي قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

موضوعات متعلقة

عمرو حلمي يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف عادل لرفع الحصار عن غزة

أحداث غزة.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بنظيره في ليتوانيا

خاص| أهالي غزة لـ صدى البلد: لا يوجد لدينا ماء ولا كهرباء ولا أدوية

غزة تحت القصف.. فورين بوليسي تصف عملية طوفان الأقصى بـ "11سبتمبر الإسرائيلية"

أكبر مأساة بتاريخنا.. تصريحات عاجلة من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة

تقارير إعلامية أمريكية تحذر الاحتلال: غزة مجرد فخ

ترشيحاتنا

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

الهجوم مستمر.. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة جديدة برشقة صاروخية

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ