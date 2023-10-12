صندوق النقد الدولي: الحرب في غزة "غيمة جديدة" تؤثر على الاقتصاد العالمي

عقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في المغرب.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، في حديثها عن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، إن الحرب في قطاع غزة غيمة جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوف يراقب عن كثب الأثر الاقتصادي للحرب في غزة.

وعلى جانب آخر، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع انحسار المخاوف من تعطل ‏الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية، أكبر منتج ‏في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالمساعدة في استقرار السوق.‏

وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1%، ليبلغ 85.82 ‏دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 ‏دولار، أي 2.9%، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.‏

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل بسبب مخاوف ‏من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع ‏أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.‏