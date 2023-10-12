أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بنظيره في ليتوانيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تحدث مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، لتنمية العلاقات بين البلدين، وأن هناك لجنة اقتصادية انعقدت من عام 2019، وأنه رئيس هذه اللجنة، وهناك عمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ليتوانيا.



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن هناك تعاون كبير بين البلدين ونتطلع لزيادة هذه التعاون، وأن ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوربي.



ولفت إلي أنه تم الحديث في مجالات كثيرة للتعاون، منها مجال التكنولوجيا، و الرقمنة، لما حققته ليتوانيا في هذا المجال.



وكشف أن مصر تستقبل السياح من ليتوانيا في فصل الشتاء، وأن هذا يعزز العلاقان بين مصر ولـ ليتوانيا.



وأوضح أنه تم الحديث عن الأوضاع بالمنطقة، وما يحدث في غزة، وأنه تم الحديث أن استهداف المدنيين تحت أي ظرف مرفوض، وأنه يجب أن يكون هناك التزام بالقوانين.

