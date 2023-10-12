يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

عقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في المغرب.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بعمل الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات القائمة، قائلة إن مصر تحقق تقدما طيبا على عدة أصعدة، منها الخصخصة والمالية العامة.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في حديثها عن مصر، أن القاهرة تواجه تحديات اقتصادية كثيرة، ولكن مسئوليها يقومون بعمل جيد.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الرسمي، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2% بينما خفَّض توقعاته للنمو في 2024 إلى 3.6%.

وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو.

لكن النمو لن يواصل مسيرته التصاعدية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.