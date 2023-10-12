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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. حماس تعلن قطاع غزة منطقة منكوبة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية من حركة حماس، اليوم الخميس، أن قطاع غزة منطقة منكوبة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل عليها بالطائرات والمدافع وتجمير البنية التحتية.

على جانب آخر، حذر فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وقال كاربوني، في تصريحات صحفية: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط: "لن نكون قادرين على دعم المدنيين في قطاع غزة قريبا".

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