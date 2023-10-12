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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري جديد من جيش الاحتلال بالقرب من قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة.

هذا وقد بدأ جيش الاحتلال أيضا في استخدام صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان. 

وأكدت وكالة “شهاب” للأنباء، أن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية واسعة لاستهداف "قوات النخبة" التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من اليوم، الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.

وأفاد مراسل وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

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