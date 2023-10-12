الرئيس الفلبيني الأسبق لنتنياهو: يجب تحويل غزة إلى أكبر مقبرة في العالم

قال الرئيس الفلبيني الأسبق، إنه إنه لو كان زعيمًا لإسرائيل، فسوف يبيد المقاومة الفلسطينية، وسيحول غزة إلى "أكبر مقبرة في العالم”.

وأضاف رودريجو دوتيرتي أيضا، في برنامج تلفزيوني فلبيني أمس، الأربعاء، أنه لو كان زعيما لإسرائيل لأمر الجميع "بمغادرة غزة خلال 48 ساعة.. إذا لم تغادروا، فأنا أحذركم.. سأسوي غزة بالأرض حتى لا تعود غزة موجودة ولن يكون هناك المزيد من الحروب على غزة".

ووفقا لنشرة مانيلا، قال “دوتيرتي” كذلك: "أنا سأجعلها مكانًا للموت.. أيها الناس الطيبون، الأبرياء، تراجعوا لأنني سأسحقها.. سأجعلها أكبر مقبرة في العالم.. لو كان الأمر بيدي لفعلت ذلك”.

وقد بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صباح يوم السبت، واستمر عدد الضحايا من الجانبين في الارتفاع. ونتيجة للمواجهات المستمرة دون توقف بين الجانبين، أصبحت المواجهة هذه المرة الأكثر دموية في تاريخ البلاد الممتد نحو 75 عاما.

وفي الوقت نفسه، دعت العديد من الدول إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين.