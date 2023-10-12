الدفاع المدني الفلسطيني: غزة تتعرض للإبادة الجماعية من قوات الاحتلال

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إنه لا يوجد في غزة منطقة آمنة والاحتلال الإسرائيلي يقصف جميع الأحياء السكنية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أننا مقبلون على كارثة حقيقية، ومجازر إبادة جماعية فى غزة، إن لم يتم التدخل الفوري، وأن جيش الاحتلال يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة.

وأكد«بصل» على أنه يوجد عدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنازل المهدمة فى غزة، وهناك العديد من العائلات مسحت من السجل المدني.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني، تحاول بإمكاناتها المتاحة، انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض فى غزة، وإننا نحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة لإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

وصرح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في وقت سابق، بأنَّ «إمكاناتنا المتاحة متواضعة، ونناشد العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة»، لافتًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.