فلسطين تعلن سعيها لإقامة حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، اليوم الخميس، إن فلسطين تسعى لـ حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأهالي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، أنه لا يجوز إدانة قتل المدنيين وفقا لجنسياتهم، مشيرا إلى أننا حذرنا مرارا من أن الحصار والاستيطان سيؤديان لانفجار.

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إنه على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا والعمل معنا لوقف القتال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن “حصار إسرائيل لقطاع غزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”، مشيرا إلى أن “ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها”.

وأضاف: “حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك”.

ولفت مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أن “منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين”.