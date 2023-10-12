دعاء لأهل غزة وفلسطين تتعرض فلسطين وبالتحديد غزة هذه الأيام لاعتدادت جديدة وقصف من قوات الاحتلال على قطاع غزة المكتظ بالسكان لليوم السادس مما أدى الى استشهاد أعداد كبيرة من الأهالى والأطفال، وأصبحت فلسطين وغزة محل بحث الكثيرين لذا يقدم موقع “ صدى البلد” دعاء لأهل غزة فلسطين فربما تكون هذه الأدعية سبباً فى نصر الله لهم.

دعاء لأهل غزة وفلسطين

اللهم مئةَ ألفٍ من الملائكةِ مُردِفين لعبادك الضعفاء في غزة وفلسطين.

دعاء لأهل غزة

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الأعداء.

دعاء لغزة

اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى اللهم يا سامع السر والخفية يا من حوائجنا عنده مقضية اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الاحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات يا هاذم الذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وقل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

دعاء لفلسطين مكتوب

اللهم انصر اهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم اجعل نار اعدائهم برد وسلام على المسلمين.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

اللهم اجعل لأهل فلسطين وغزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين.

دعاء للمسجد الاقصى

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك .

دعاء لأهل فلسطين

-اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.. اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.. اللهم لا هذه الايام إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وازل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

دعاء للقدس

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك. يا رب يا عزيز اجب دعائي.

دعاء لأهل غزة

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك.

دعاء لفلسطين

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فأحفظهم بحفظك و رعايتك