استمرار الإجرام.. الاحتلال الإسرئيلي يتوعد بإنهاء حياة الأبرياء في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، في تصريحات استفزازية تحمل مناداة غير مقبولة بقتل الأبرياء في غزة، إن قطاع غزة لن يبدو كما كان أبدا.

وأوضح، هاليفي، أن “إسرائيل ستتعلم الدروس ونحقق فيما حدث لكن الآن هذا هو وقت الحرب”.

وأضاف: “لا نواجه أي تحديات في حماية إسرائيل”.

وأمس، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تلقت أسلحة وذخائر كثيرة وسنحصل على المزيد.

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز عند إعلانه عن تشكيل حكومة الطوارئ، في تصريحات استفزازية تحمل مناداة غير مقبولة بقتل الأبرياء في قطاع غزة، إن “كل عضو في حماس هو رجل ميت”.

وصف رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي، الدعم الأمريكي بأنه “مهم” لإسرائيل.