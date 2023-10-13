«راعي مصر» تشارك في الحملة الشعبية للتحالف الوطني للتبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، في الحملة الشعبية للتبرع بالدم، التي أطلقها التحالف؛ لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين، جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظمت المؤسسة، حملات تبرع بالدم، بالتنسيق مع التحالف الوطني، في 9 محافظات، وهي “الإسكندرية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الأقصر، الإسماعيلية”، وشهدت الحملات إقبالا من المواطنين، في مشهد يعكس الدعم اللامحدود من الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق الحملة الشعبية للتبرع بالدم في 13 محافظة، اليوم الجمعة؛ لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين عقب أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.