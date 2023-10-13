بظهور لافت.. هيدي كرم تبهر جمهورها بـ لياقتها في الجيم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها من داخل صالة الجيم لتستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم مرتدية ملابس رياضية عبارة عن بنطلون ليجن أسود وتيشيرت كت باللون الأسود، ورفعت شعرها للخلف بطريقة تبرز جمالها وأناقتها، ولم تتكلف بوضع مكياج بل اعتمدت على جمالها الطبيعي، واكتفت بأحمر شفاه بسيط.

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

اخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان اخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.



كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي