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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة مواطن تعلن المشاركة في مبادرة دمنا واحد.. وتؤكد: الحرب أصبحت عقائدية

حملة مواطن لدعم مصر
حملة مواطن لدعم مصر

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، مشاركتها في فعاليات حملة التبرع بالدم ضمن المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني تحت عنوان "دمنا واحد"، وذلك من أجل دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الغرب يدعو الدول النامية إلى الديمقراطية ولكنه لا يطبقها ولا يعترف بها إلا في مصالحه وفقط، وكذلك حقوق الإنسان عندما يكون صاحب الحق على غير هوا القوى الإقليمية يكون التجاهل مصيره، وإذا كان من داعميه أو يخصه يقف وقفة من حديد ويطالب بالردع، مؤكدا إن العالم أجمع شهد التضامن مع أوكرانيا ولكن عندما كانت الضحية والمعتدى عليه فلسطين الكل تجاهل بل ودعم المغتصب والمحتل وشارك في فرض الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 

وأضاف فاروق، في تصريحات له اليوم، أن الحرب باتت واضحة أنها حرب عقائدية وليست لأي أغراض أخرى كما سمعنا ورأينا القادة والمسؤولين في كبرى دول العالم يتحدثون أن الحرب على اليهود وليست على إسرائيل وطالبوا بالوقوف إلى جانبها، موضحا أنه بعد الظهور بهذه العلانية علينا أن نتحد كعرب ومسلمين ومحبين للإنسانية في مواجهة هذه العدوان الشرس على معتقداتنا ومقدراتنا ودعم أشقائنا في فلسطين بكل ما نملك فروحنا ودمنا فداء للقدس.

 

وأشار فاروق، إلى أن أعضاء الحملة في كافة محافظات مصر، يقومون بالتبرع والمشاركة في مبادرة "دمنا واحد"، مؤكدا أن منسقي المحافظات يشرفون على عملية التبرع بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.


بينما يتابع نصر مطر، منسق المصريين بالخارج في الحملة، عملية التبرع لأعضاء وقيادات الحملة والمتواجدين في أكثر من ١٥٠ دولة على مستوى العالم، مؤكدا دعم الحملة في الخارج لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تقديم المساعدة له للخروج من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بعد الحصار الجائر من قوات الاحتلال.

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