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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة المصري.. طلائع الجيش يطمئن على نجومه بهدفين في التعاون الليبي

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

اطمأن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش لكرة القدم، على لاعبيه؛ من خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق على إستاد جهاز الرياضة العسكري، مع فريق التعاون الليبي الذى يعسكر بالقاهرة، وانتهت بفوز الطلائع بهدفين نظيفين، سجلهما نجم الفريق محمد حمدي زكي، وذلك فى إطار استعدادات الطلائع للقاء فريق المصري البورسعيدي، الجمعة المقبل، في الأسبوع الرابع للدورى العام.

وقد جاء اللقاء جيدا، حيث استغل عبد الحميد بسيوني، المباراة، في تجربة جميع لاعبيه، عدا المصابين؛ من أجل الوقوف على مستواهم، وتجهيزهم جيدا فنيا وبدنيا، قبل العودة لمباريات الدوري في لقاء المصري.

وسيبدأ بسيوني، من الأحد المقبل، رحلة استكشاف فريق المصري، قبل مواجهته بالجولة المقبلة من خلال مشاهدة تسجيل لمبارياته التي خاضها في الدوري حتى الآن؛ للوقوف على مستوى وطريقة لعب الفريق البورسعيدي، من أجل استعادة الانتصارات.

من جهته، منح عبد الحميد بسيوني، اللاعبين، راحة قصيرة، لمدة 24 ساعة، عقب ودية التعاون الليبي، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية، الأحد المقبل على ملعبه بجهاز الرياضة العسكري.

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