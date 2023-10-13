حملة السيسي لوفد الكيانات الشبابية: دوركم مهم في توعية المواطنين وتحقيق الإنجازات

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة؛ لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني لها، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة.

وثمن المستشار محمود فوزي، دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات الـ 9 الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة؛ من أجل عقد ندوات ومؤتمرات مكثفة، تهدف إلى توعية المواطنين، خاصة الشباب، بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأشار أعضاء الوفد إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات؛ لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف إلى تأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

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