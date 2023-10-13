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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفكر استراتيجي: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن تصريح الرئيس السيسي بأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة من أجل تهجيره، لافتا إلى أن وجهة النظر المصرية قاطعة ولن تحيد عنها. 

مفكر استراتيجي يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "غباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، والواجب على كل العالم العربي الدفاع عنها باستماتة في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيط غزة. 

وتابع المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل تريد أن تنهي القضية الفلسطينية من خلال المخطط الخاص بها، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة متطرفة وأكثر كراهة للفلسطينيين والعرب، وترغب في القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، والتخلص من قطاع غزة يكون على حساب الضغط عليه لتهجيره إلى مصر، ومصر ترفض بشكل مطلق، ومقدراتها لحفظ أمنها القومي موجودة ولن يستطيع أحد أن يمس شبر من أرضها. 

وواصل: "إخواتنا الفلسطينيون في أعيننا ونقدم لهم كل المساعدة، وفلسطين هي القضية المركزية لمصر، ولكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أمر مرفوض تماما".

مختار غباشي الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني قناة الحدث اليوم برنامج خط أحمر

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