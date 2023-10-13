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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ضيافة حملة السيسي| خبير اقتصادي: نجهّز برنامجا يركز على التوازن الكلي

لقاء اليوم
لقاء اليوم

في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بلقاء عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة القاهرة، الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

كان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور أحمد جلال على زيارته لمقر الحملة، مؤكداً أن الحملة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية عالمية ومشكلة العملة منتشرة في جميع أنحاء العالم وأننا تجاوزنا الجزء الصعب، مضيفاً أن الدولة بذلت جهد كبير خلال التسع سنوات الماضية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، معبراً عن رغبته الصادقة في النهوض بلادنا إلى الأمام، مشيراً إلى أن هناك ثلاث محاور أساسية لابد من الإنتباه إليها في هذه الأزمة الاقتصادية وهي التضخم والدين العام و الموازنة لأنهم ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدا ان الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تنتهي وليس في مصر فقط بل في أقوى الاقتصاديات أيضاً، وأن ما حدث كان ضرورياً ومناسباً في حينه، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة لطرح تصور مختلف للسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة عما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن هناك ضرورة لعمل برنامج اقتصادي متكامل، يركز على التوازن الكلي، وتشجيع نمو يحقق العدالة الاجتماعية، مستهدفا في ذلك عمل مبادرات لكل العاملين في الخارج و التصدير والسياحة باعتبارها إحدى وسائل تخفيف الضغط على العملة المصرية، وغيرها من المقترحات والأفكار ذات الأهمية.

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