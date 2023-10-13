مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

أفادت تقارير صحفية، عن تهديد القضاء الإيراني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعقوبة قاسية وهي 99 جلدة.



وكان رونالدو، قد سافر مؤخرًا إلى إيران رفقة فريقه لمواجهة برلسبوليس في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.



ووفقًا لبرنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني فإن رونالدو قد قام بزيارة إيران، ولقاءه بالرسامة الإيرانية المصابة بالشلل بمقر بعثة النادي السعودي، ولكنها سببت له العديد من المشاكل مع القضاء الإيراني.



وأشار إلى أن عدد من المحاميين الإيرانيين طالبوا بالحكم على رونالدو بـ عقوبة قدرها 99 جلدة؛ بسبب معانقته للرسامة لشكرها على الهدية التي قدمتها له، إذ يروا أنه خالف القواعد، حيث يمانع القانون في إيران ملامسة أي شخص لأي سيدة سوى زوجها، وهو ما يعد "بالزنا".



رونالدو مع النصر السعودي



يُذكر أن رونالدو قد شارك في فوز النصر السعودي على نظيره برسبوليس الإيراني بهدفين مقابل لاشئ، في إطار مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.