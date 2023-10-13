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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

جورجينا
جورجينا

حرصت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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تألقت جورجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت جينز مع قميص ذا أكمام طويلة باللون السيمون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت جورجينا حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

 

جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
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