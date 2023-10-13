بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جورجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت جينز مع قميص ذا أكمام طويلة باللون السيمون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت جورجينا حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

جورجينا