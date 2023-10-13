بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع قميص ذا أكمام مكشوفة جمع بين اللون الأحمر و الأبيض.

انتعلت هيدي كرم حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.