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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

هيدي كرم
هيدي كرم

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع قميص ذا أكمام مكشوفة جمع بين اللون الأحمر و الأبيض.

 

انتعلت هيدي كرم حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

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