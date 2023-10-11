صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

سلطة البطاطس والذرة من الأطباق الجانبية التي تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ و يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة، فيما يلي....



مقادير سلطة البطاطس والذرة

٤ بطاطس مسلوقة

١ كوب بسلة و جزر

١ كوب ذرة

٢ ملعقه كبيرة شبت

١ بصل أحمر شرائح

٤ ملعقه كبيرة خيار مخلل مقطع

-الصلصة

نصف كوب لبن زبادي

نصف كوب مايونيز

١ ملعقه صغيرة خردل

٤ ملعقه كبيرة ليمون

ربع كوب زيت زيتون

طريقة سلطة البطاطس والذرة

-نخلط مكونات السلطة معا

-و نخلط مكونات الصلصة معا جيدا نضيفها الى السلطة و نضعها بالثلاجة لمدة ساعة ثم تقدم بالهنا و الشفا ..

