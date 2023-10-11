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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

سلطة البطاطس والذرة
سلطة البطاطس والذرة

سلطة البطاطس والذرة من الأطباق الجانبية التي تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ و يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.


قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة، فيما يلي....

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مقادير سلطة البطاطس والذرة
٤ بطاطس مسلوقة
١ كوب بسلة و جزر
١ كوب ذرة
٢ ملعقه كبيرة شبت
١ بصل أحمر شرائح
٤ ملعقه كبيرة خيار مخلل مقطع

-الصلصة
نصف كوب لبن زبادي
نصف كوب مايونيز
١ ملعقه صغيرة خردل
٤ ملعقه كبيرة ليمون
ربع كوب زيت زيتون

 

طريقة سلطة البطاطس والذرة
-نخلط مكونات السلطة معا 
-و نخلط مكونات الصلصة معا جيدا نضيفها الى السلطة و نضعها بالثلاجة لمدة ساعة ثم تقدم بالهنا و الشفا ..
 

سلطة البطاطس والذرة طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة مقادير سلطة البطاطس والذرة طريقة سلطة البطاطس والذرة الشيف غادة التلى

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