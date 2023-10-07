طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات التمر بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



مقادير كرات التمر



كيلو عجوة طرية

نصف كوب زبده

ملعقة كبيرة قرفه

رشة قرنفل مطحون

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون

سمسم

جوز هند ناعم

فستق مطحون

فول سوداني مطحون

كاكاو خام



طريقة تحضير كرات التمر



تسيح الزبده على النار وتضاف في الكبة مع العجوة والتوابل.

تطحن المكونات معاً حتى تنعم وتطرى وتتجانس تماماً.

ترفع العجوة من الكبة وتشكل كرات متوسطة الحجم.

تغلف مرات العجوة بالمكسرات أو جوز الهند أو الكاكاو أو السمسم وتقدم مع القهوة.