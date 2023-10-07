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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

ساندوتش فول بالليمون
ساندوتش فول بالليمون المعصفر 

ساندوتش فول بالليمون المعصفر من الأكلات التي تتمتع بمذاق مختلف ولذيذ عن السندوتشات الأخرى مما يدفع العديد إلي تناولها و شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر .

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مقادير ساندوتش فول بالليمون المعصفر 
 


العيش الشامي الصغير 
٢ كوب فول مدمس نصف مهروس
نصف كوب مخلل ليمون مفروم
٦ فص ثوم مفروم
١ فلفل رومي مفروم
١ فلفل أحمر حار مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود
زيت زيتون


طريقة تحضير ساندوتش فول بالليمون المعصفر 



في طاسه يضاف زيت الزيتون ويشوح به الثوم مع الفلفل الرومي والفلفل الحار. يضاف الليمون المعصفر المفروم والبقدونس. يضاف الفول ويتبل بالكمون والملح والفلفل الأسود.
يتم عمل الساندوتشات وتقدم مع الطحينه والمخلل والجرجير.

ساندوتش فول بالليمون المعصفر طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر الشيف سارة عبد السلام مقادير ساندوتش فول بالليمون المعصفر طريقة تحضير ساندوتش فول بالليمون المعصفر

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