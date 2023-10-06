طريقة عمل ناجتس الدجاج .. أحلى من الجاهز

ناجتس الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأطفال تناولها، مما يدفع العديد من الأمهات إلى شرائها من المحلات والأسواق.

وقدمت الشيف نونا ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل ناجتس الدجاج فيما يلي…



مقادير ناجتس الدجاج



نصف كيلو صدور دجاج مفرومة

٣ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

(للتغليف)

٣كوب كرسبي

٢كوب بقسماط مطحون

٢بيض

٢ملعقة كبيرة حليب

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة تحضير ناجتس الدجاج



في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم نفردها بين كيسين ثلاجة باستخدام المردانة أو باليد، ثم نقطعها بقطاعات بأشكال مختلفة حسب الرغبة، ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم في بولة نخلط البيض مع الحليب والملح والفلفل الأسود، ثم نضع قطع الناجتس في خليط البيض، ثم نضعها في البقسماط المطحون، ثم نضعها في خليط البيض مرة أخرى، ثم نضعها في الكرسبي، ثم ندخلها الثلاجة مرة أخرى؛ حتى تتماسك قليلاً، ثم نقليها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج.

ويقدم ناجتس الدجاج بجانب البطاطس المحمرة والكاتشب والمايونيز.