طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

سويسرول الكريب من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سويسرول الكريب، فيما يلي..



مقادير سويسرول الكريب



١ كوب دقيق

كوب و نصف لبن

٢ بيض

١ ظرف فانيليا

١ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة كاكاو

الحشوة :

٢٠٠ جرام جبن كريمي

١٠ بسكوت بالشوكولاتة

١ مغلف كريمة بودرة

كوب ونصف كريمة سائلة

فراوله

للوجه :

شوكولاته دهن

كريمه مخفوقه

فراوله

بسكوت مكسر

طريقة تحضير سويسرول الكريب



لعمل الخليط نضع المكونات الدقيق واللبن والبيض وفانيليا والسكر بمحضرة الطعام وعند مزجهم ناخذ نصف الخليط ونترك النصف بمحضرة الطعام ونضع الكاكاو ونمزجهم و نضيف قليل من الحليب..

على طاسه ندهن زيت ونقوم بصب خليط الكريب وعمل حركة دائرية لتوزيع الخليط على كافة الطاسه وعندما تاخذ لون ذهبي نقلب الكريب للوجه الثاني وعمل نفس الطريقة على باقي الخليط..

نقوم بوضع ثلاث قطع من الكريب بالطول ودهن الكريمه و وضع الحشوة المختاره و نقوم بلف الكريب مع ادخال الاطراف الجانبيه للداخل وبعدها نغلفها ونضعها بالثلاجه ..

تزين على الوجه وتقدم وتقطع الى دوائر و بالهنا و الشفا.

