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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

الجبنه الكوبايات
الجبنه الكوبايات

الجبنه الكوبايات من الأنواع التي يفضل الكثير من الأطفال تناولها نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن أنواع الجبن الأخرى مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجبنه الكوبايات .

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مقادير الجبنه الكوبايات


ربع كيلو جبنه قريش 
كوب لبن 
ربع كوب زيت 
3 ملعقة كبيرة لبن بودر 

 

طريقة تحضير الجبنه الكوبايات


اضربي في الخلاط الجبنه القريش واللبن واللبن البودر وضعي الزيت سرسوب حتى يتقل القوام 
ثم ضعيها في كوبايه وغطيها  باسترتش وأتركيها لمدة ساعه .

 

الجبنه الكوبايات طريقة عمل الجبنه الكوبايات مقادير الجبنه الكوبايات الشيف هالة فهمي

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