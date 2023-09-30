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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الليمون.. أحلى من المحلات

كيكة الليمون
كيكة الليمون

كشفت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن طريقة عمل كيكة الليمون بأسهل الخطوات و أحلى من المحلات.

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مقادير كيكة الليمون

٢ كوب دقيق
٤ بيض
١ كوب سكر
فانيليا
٣/٤ كوب زيت عافية عباد الشمس
٢ ملعقة بشر ليمون
نصف كوب حليب
ربع كوب عصير ليمون
 ملعقة ونصف صغيرة بيكينج باودر


للتشريب :
كوب و نصف  ماء ساخن
٢ ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب عصير ليمون


للوجة :
١ كوب لبنة كريميه
نصف علبة حليب مكثف محلى
٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير كيكة الليمون


نخفق البيض و السكر والفانيليا معا.


ثم نضيف الزيت ونخفق.
 

ونضيف الدقيق و البيكينج باودر ونخفق.


ثم نضيف الحليب وعصير الليمون و بشر الليمون ونقلب ثم نضعها بقالب الخبز وتخبز على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة.
 

وعندما تبرد نشربها بالماء والسكر عصير الليمون الساخن.
 

لعمل كريمة الوجه نقلب اللبنه والحليب المكثف وعصير الليمون معا ثم نضع الخليط على وجه الكيكة وتزين بالفستق الحلبي المجروش.


 

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