طريقة عمل سمك الفيليه بملح الليمون| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل يمك الفيليه بملح الليمون فيما يلي…

مقادير سمك الفيليه ملح الليمون

ربع كوب ملح

ملعقة صغيرة أعشاب ايطالية

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

٢ ملعقة صغيرة فلفل اسود

١ ليمون مقطع شرائح

لفيلية السمك:

١ كيلو فيلية سمك

دقيق

٥٠ غرام زبدة

٢ ملعقة كبيرة زيت

روز ميري طازج

٤ فص ثوم

طريقة التحضير

نجفف شرائح الليمون بالمايكرويف

نطحن الليمون والفلفل الاسود الحب

ثم نخلطهم مع الاعشاب الايطالية وبودرة الثوم والبصل والملح...

نتبل الفيلية من الجهتين بملح الليمون ثم الطيحن ثم نضع بمقلاة ساخنه الزبدة والزيت و نضع الفيليه المتبلة ونضيف الروزميري والثوم الشرائح