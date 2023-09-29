طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ترايفل الشوكولاته بمذاق لا يقاوم.

مقادير ترايفل الشوكولاته



كيكة شوكولاته قطع

توبينج فواكه أي نوع حسب الرغبة

صوص شوكولاته

شوكولاته خام مبشوره

كريم شانتيه مخفوق



طريقة تحضير ترايفل الشوكولاته



يضاف طبقة من الكريمة والصوص في قاع الطبق.

تضاف طبقة من قطع الكيك وتغطى بصوص الشوكولاته والكريمة.

يضاف التوبينج ويوزع.

يغطى الوجه بطبقة من قطع الكيك ويغطى بصوص الشوكولاته.

يغطى الوجه تماماً بالكريمة.

توزع الشوكولاته المبشورة على الوجه وينقل الطبق للثلاجة.



يقدم الترايفل باردا.