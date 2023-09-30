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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كوسة باللحم والطحينة| جديدة وغير تقليدية

كوسه باللحم و بالطحينه
كوسه باللحم و بالطحينه

كوسة باللحم و بالطحينة من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من لك تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تطبيقها في المنزل.

وقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، طريقة عمل كوسه باللحم وبالطحينة.

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مقادير كوسه باللحم و بالطحينه
 

نصف كيلو لحم مفروم
١ كيلو كوسا نفس الحجم
زيت للقلي
١ بصل
ملح و فلفل
١ ملعقه كبيره سمنه
٢ ملعقة كبيرة بقدونس
صلصة الطحينه:
١ كوب زبادي
٣/٤ كوب طحينه
٣ فص ثوم مفروم

١ ملعقة صغيرة نشا

٤ ملعقه كبيره ليمون
صنوبر للوجه

 

طريقة تحضير كوسه باللحم و بالطحينه


نقلي اللحم ثم البصل ونبهر وعند الاستواء نرفعها جانبا ونضع البقدونس.
نقوم بفتح الكوسا بالطول بحيث نبقي الربع متصل على ان لا تنفصل الى قطعتين ثم نقليها بزيت يغمرها وعندما يصبح اللون ذهبي نشيلها جانبا .
ونضع بوعاء قابل للحراره صلصلة الطحينة ونقوم بفتح الكوسا بحذر على ان لا تفصل ونحشيها باللحم ووضعها على صلصلة الطحينة وندخلها للفرن على درجة حرارة ١٨٠ مدة ٣٠ دقيقه ..
ونزين الوجه بالصنوبر المقلي .
 

كوسه باللحم و بالطحينه مقادير كوسه باللحم و بالطحينه طريقة عمل كوسه باللحم و بالطحينه الشيف غادة التلى طريقة تحضير كوسه باللحم و بالطحينه

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