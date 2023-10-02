طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

بسكوت مالح بالزعتروالجبن من المخبوزات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتروالجبن فيما يلي…

مقادير بسكوت مالح بالزعتروالجبن



كوب ونصف دقيق

٢٠٠ جم زبدة

ربع كوب نشا

ملح و فلفل

نصف كوب جبن رومي مبشور

نصف كوب جبنه شيدر

١ ملعقه صغيره بابريكا

٢ ملعقه صغيره زعتر



للوجه

١ ملعقه كبيره حبه البركة

١ ملعقه كبيره سمسم



طريقة تحضير بسكوت مالح بالزعتروالجبن



-في العجان نضع الدقيق و النشا مع جميع البهارات و الزبدة و نخلطهم حتى تصبح عجين مرملة

-نضيف الاجبان و نلخط حتى تتجانس العجين

-نفرد العجين بين ورقتين زبدة ثم نقطعها الى اصابع و نضع على الوجه سمسم و حبة البركة و نرصها في صينية الفرن

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تشقر من الاسفل

نخرجها و نتركها لتبرد