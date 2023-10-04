طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

صوص المشروم للحوم و الدجاج من الصلصات التي يعشق الكثير من الأشخاص إضافتها على الأطعمة نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الصوصات الأخرى.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صوص المشروم للحوم و الدجاج.
مقادير صوص المشروم للحوم و الدجاج
٥٠ جرام زبدة
٢ ملعقة كبيره دقيق
٤ كوب ماء تقريبا
١ مكعب مرق
٣ كوب مشروم
٢ ملعقة كبيرة صويا او ورشيستر شاير صوص
١ كوب كريمة
رشة بقدونس
فلفل اسود مجروش
طريقة تحضير صوص المشروم للحوم و الدجاج
-في وعاء على النار نقلب المشروم جزء من الزبدة ثم نرفع المشروم جانبا
-نضيف باقي الزبدة في نفس الوعاء مع الدقيق و نقلب
-نضيف الماء بالتدريج مع التقليب و مكعب المرق
-نضيف صويا و الكريمة ثم نرجع المشروم و نقلب
نتبل بالفلفل