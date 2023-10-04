طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

صوص المشروم للحوم و الدجاج من الصلصات التي يعشق الكثير من الأشخاص إضافتها على الأطعمة نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الصوصات الأخرى.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صوص المشروم للحوم و الدجاج.

مقادير صوص المشروم للحوم و الدجاج

٥٠ جرام زبدة

٢ ملعقة كبيره دقيق

٤ كوب ماء تقريبا

١ مكعب مرق

٣ كوب مشروم

٢ ملعقة كبيرة صويا او ورشيستر شاير صوص

١ كوب كريمة

رشة بقدونس

فلفل اسود مجروش

طريقة تحضير صوص المشروم للحوم و الدجاج

-في وعاء على النار نقلب المشروم جزء من الزبدة ثم نرفع المشروم جانبا

-نضيف باقي الزبدة في نفس الوعاء مع الدقيق و نقلب

-نضيف الماء بالتدريج مع التقليب و مكعب المرق

-نضيف صويا و الكريمة ثم نرجع المشروم و نقلب

نتبل بالفلفل



