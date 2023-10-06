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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل الجبنه الكوبايات بالقشطة.. بخطوات سهلة

الجبنه الكوبايات
الجبنه الكوبايات بالقشطه

الجبنه الكوبايات بالقشطة من أنواع الجبن التي يمكنك تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في المدرسة.
قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الجبنه الكوبايات بالقشطة.

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مقادير الجبنه الكوبايات بالقشطه

ربع كيلو جبنه قريش 
كوب لبن 
ربع كوب زيت 
3 ملعقة كبيرة لبن بودر 
3 ملعقة كبيرة قشطه

طريقة تحضير الجبنه الكوبايات بالقشطه


اضربي في الخلاط الجبنة القريش واللبن واللبن البودر والقشطة وضعي الزيت سرسوب حتى يتقل القوام 
ضعي الخليط في كوبايه وغطيها  باسترتش وأتركيها لمدة ساعة.

 

 

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