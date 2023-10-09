طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

دجاج بالسبانخ والبطاطا من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج بالسبانخ والبطاطا.



مقادير دجاج بالسبانخ و البطاطا

نصف كيلو سبانخ

١ كوب ريحان

٢ صدور دجاج

١ بصل

٢ فص ثوم

٢ كوب مشروم

١ كيلو بطاطا مسلوقة و مهروسة

١ كوب حليب

٥٠ جم زبدة

ملح و فلفل

١ ملعقه صغيرة بابريكا مدخنة

رشه جوزة الطيب

بشاميل

جبنه شيدر او موتزاريللا للوجة

٢ ملعقه كبيره زبدة



طريقة تحضير دجاج بالسبانخ و البطاطا

-في وعاء على الغاز نضع الزيت و الدجاج و نقلبه حتى ينضج ثم نضيف البصل و الثوم و نقلب حتى يذبل

-نضيف المشروم و السبانخ و نتركهم لينضجوا و نتبل بملح، فلفل و جوزة الطيب و اخيرا نضيف الريحان

-لعمل البطاطا :نسلقها و نهرسها ثم نضيف لها الحليب و الزبدة الساخنين و نقلبهم معا و نتبل بملح و فلفل و جوزة الطيب

-في طبق الفرن نضع البطاطس في القاع و عليها الدجاج والسبانخ ثم نضع البشاميل و نرش الجبنة و الزبدة على الوجه و ندخله الفرن حتى تذوب الجبنة

-و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا.

