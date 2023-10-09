طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

دجاج بالسبانخ والبطاطا من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج بالسبانخ والبطاطا.
مقادير دجاج بالسبانخ و البطاطا
نصف كيلو سبانخ
١ كوب ريحان
٢ صدور دجاج
١ بصل
٢ فص ثوم
٢ كوب مشروم
١ كيلو بطاطا مسلوقة و مهروسة
١ كوب حليب
٥٠ جم زبدة
ملح و فلفل
١ ملعقه صغيرة بابريكا مدخنة
رشه جوزة الطيب
بشاميل
جبنه شيدر او موتزاريللا للوجة
٢ ملعقه كبيره زبدة
طريقة تحضير دجاج بالسبانخ و البطاطا
-في وعاء على الغاز نضع الزيت و الدجاج و نقلبه حتى ينضج ثم نضيف البصل و الثوم و نقلب حتى يذبل
-نضيف المشروم و السبانخ و نتركهم لينضجوا و نتبل بملح، فلفل و جوزة الطيب و اخيرا نضيف الريحان
-لعمل البطاطا :نسلقها و نهرسها ثم نضيف لها الحليب و الزبدة الساخنين و نقلبهم معا و نتبل بملح و فلفل و جوزة الطيب
-في طبق الفرن نضع البطاطس في القاع و عليها الدجاج والسبانخ ثم نضع البشاميل و نرش الجبنة و الزبدة على الوجه و ندخله الفرن حتى تذوب الجبنة
-و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا.