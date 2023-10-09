طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست| بمذاق لا يقاوم

ترايفل البلاك فوريست من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست، فيما يلي....



مقادير ترايفل البلاك فوريست



كيكة الشوكولاتة

2 كوب كريمة

2 ظرف كريمه بودرة

شوكولاته مبشورة

١ علبه كرز

كرز فريش للوجة

عصير كرز او عنب أحمر



طريقة تحضير ترايفل البلاك فوريست

-نقطع كيكة الشوكولاتة الى مكعبات

-نخفق الكريمة البودرة و الكريمة معا حتى تتكاثف و يثقل القوام

-في الاكواب نضع طبقة من الكريمة و عليها القليل من الكرز

-ثم طبقة من الكيك و نسقها بالعصير و عليها القليل من الكرز

-و نغطي الوجه بالكريمة و نزيين بالشوكولاتة المبشورة و الكرز الطازج

و تقدم باردة بالهنا و الشفا