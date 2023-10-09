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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست| بمذاق لا يقاوم

ترايفل البلاك فوريست
ترايفل البلاك فوريست

ترايفل البلاك فوريست من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست، فيما يلي....

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مقادير ترايفل البلاك فوريست


كيكة الشوكولاتة 
2 كوب كريمة
2 ظرف كريمه بودرة
شوكولاته مبشورة
١ علبه كرز
كرز فريش للوجة 
عصير كرز او عنب أحمر


طريقة تحضير ترايفل البلاك فوريست
-نقطع كيكة الشوكولاتة الى مكعبات
-نخفق الكريمة البودرة و الكريمة معا حتى تتكاثف و يثقل القوام
-في الاكواب نضع طبقة من الكريمة و عليها القليل من الكرز
-ثم طبقة من الكيك و نسقها بالعصير و عليها القليل من الكرز 
-و نغطي الوجه بالكريمة و نزيين بالشوكولاتة المبشورة و الكرز الطازج 
و تقدم باردة بالهنا و الشفا

ترايفل الشيف غادة التلى مقادير ترايفل البلاك فوريست طريقة تحضير ترايفل البلاك فوريست فوريست

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