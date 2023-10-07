جورجينا صديقة رونالدو تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة

نشرت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وبدت عارضة الأزياء بإطلالة مثيرة مستعرضة أنوثتها، وهى ترتدي بادى كت مكشوف الكتفين والبطن باللون الأبيض، مع تسريحة شعر مميزة، ومكياج جذاب، ما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.