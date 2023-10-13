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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. المقداد: إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة عدوانها لتشمل دولا في المنطقة

المقداد
المقداد

اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الولايات المتحدة بارتكاب المجازر؛ من خلال تقديم أسلحة الدمار الشامل إلى "إسرائيل".

وقال المقدام، في بيان: سيشهد القانون الدولي الإنساني أنّ أكبر إهانة له، كانت خلال الأسبوع الماضي؛ من خلال ممارسات "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن: "إسرائيل" تسعى إلى توسيع دائرة عدوانها، لتشمل دولاً في المنطقة، ونحمّلها مسؤولية ذلك.

وتابع : نتفق مع إيران على أنّ ما تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: تشاورت مع المقداد بشأن التطورات الراهنة في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني

وبين  أمير عبد اللهيان أنه وفق المعلومات ما زالت هناك بعض المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية تحت سيطرة المقاومة الفلسطينية

وزاد  أمير عبد اللهيان: أعبّر عن التعاطف مع المراسلين والصحافيين وأسرهم وأشكرهم على جهودهم في إظهار حقيقة الكيان الصهيوني

وختم  أمير عبد اللهيان: أهالي غزة بحاجة إلى إيصال المساعدات إليهم ورفع الحصار عنهم ووقف الجرائم الإسرائيلية بحقهم

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