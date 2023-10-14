 تبرعت بالدم .. خالد تاج الدين يعلن تضامنه مع ضحايا غزة

حرص الشاعر الغنائى والمطرب خالد تاج الدين، علي دعم أهل غزة، فيما يتعرضون له من قصف الاحتلال الاسرائيلي .

و كتب عبر حسابه الشخصي الفيس بوك معلقا: انا واحد مبحبش المزايدة ولا لفت النظر ولم اللايكات ب اسم القضية الفلسطينية.. انا عملت متكلمتش وروحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة من شويه .. مش لازم اقعد اقولك انا بعمل ايه ومش لازم لما تشوفني منزل صورة ولا بوست بهزر فيه تزايد وتدخل تعمل بطل وانت الله اعلم بيك و بتعمل ايه.

أحدث الأعمال:



وطرح مؤخرا الشاعر ومطرب الراب خالد تاج كليب "الفيل" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور .



وتعتبر "الفيل" الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه لفن الراب.



وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.



من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، علي سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.