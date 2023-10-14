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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو موسى: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسي في محلها

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في فلسطين يجعل كل التصورات والسيناريوهات مفتوحة، وإذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن المقاومة الفلسطينية ستنتهي خلال أيام وإخراج الشعب من أراضيه هي من قبيل التصور الخاطئ وتحليل سطحي، لأن ما حدث على الساحة الفلسطينية يجعل الجميع يتأكد أن الشعب الفلسطيني مازال قائما مقاوما ولن يقبل أن يترك أرضه. 

عمرو موسى يتحدث عن تصريحات الرئيس السيسي 

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن ليس أمر طبيعي أن يقوم مواطن عربي بدعم ما يحدث من إسرائيل في فلسطين، إذ أن العرب يطالبون بالحق، وهو إقامة دولة فلسطينية بحل سياسي، وبحل تفاوضي، والجميع يؤكد أن القضية الفلسطينية لم تنته ولن تنتهي تحت أي ظرف. 

وتابع عمرو موسى، أن تصريحات الرئيس السيسي سليمة، إذ أن مصر لن تشارك في تصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين أو تصفية القضية الفلسطينية، إذ أن الامر لا يتعلق بالهجرة إلى سيناء وإنما أعمق بذلك بكثير، "إسرائيل أسهل حل لها هي سيناء ونقل الفلسطينيين إلى هناك". 

واستكمل، أن مصر لديها وجهة نظر أخرى ولها سياسة راسخة، وهو أن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر ترحب بأي فلسطيني، ولكن تتحدث عن ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم ولا يتركوها تحت أي سبب من الأسباب، والعمل على فتح ممرات إنسانية لوصول الأدوية لقطاع غزة من قبل الدولة المصرية. 

عمرو موسى جامعة الدول العربية المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني ضياء رشوان برنامج مصر جديدة

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