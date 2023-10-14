أمريكا: وصول أول رحلة طيران تحمل مواطنينا من إسرائيل إلى أثينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، إن أول رحلة طيران مستأجرة نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل قد وصلت إلى أثينا بعد ظهر اليوم /الجمعة/.



حيث كتب ميلر على "تويتر-اكس" يقول إنه "بينما يغادر العديد من المواطنين الأمريكيين إسرائيل بوسائل النقل التجارية، تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتأجير رحلات جوية لتوفير خيارات وقدرات إضافية"، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



وأوضح المسؤول الأمريكي أن "رحلتنا الأولى التي تحمل مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم المباشرين من إسرائيل تهبط في أثينا"، مثنياً على "جميع المشاركين في جعل هذا ممكنا".