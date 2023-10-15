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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

صدى البلد

انهارت الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "التاسعة" باكية على الهواء مباشرة، بعد عرض عدد من المشاهد من استشهاد عدد من الفلسطينيين خلال تكفينهم ونقلهم في عربات الإسعاف، محاولة حبس دموعها.

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وقالت مذيعة التاسعة إن المشاهد التي تعرض على الهواء لا يمكن تحملها بأي شكل من الأشكال، وما يحدث من تصعيد ضد الأشقاء في فلسطين يجب العمل عليه في أسرع وقت ممكن. 

وأضافت "أبو زيد"، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن فلسطين تعاني بشكل كبير، وما يحدث أمر خارج الآدمية والإنسانية سواء من خلال انقطاع الكهرباء والمياه، وإجبار المواطنين من الخروج من أراضيهم والنزوح خارجها.

وتابعت هدير أبو زيد باكية أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل ووقف إطلاق النار داخل غزة خلال الساعات القادمة إذ أن ما يحدث في غزة خلال الفترة الأخيرة امر لا يتحمله أي شخص، سواء من استشهاد لمواطنين أو أطفال أو شيوخ، والتصعيد مستمر دون تدخل أي طرف لحل الأزمة.

شاهد الفيديو:

 

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