قرى المثلث الأخضر ببئر العبد تشارك في مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي

شاركت رواد الثقافة بقرى المثلث الأخضر ببئر العبد محافظة شمال سيناء في مؤتمر التحالف الوطني المنعقد بدار مناسبات قرية قاطية ، لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات المقبلة لإستكمال خارطة الطريق والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة بحضور منسق التحالف الوطني بشمال سيناء عبدالعال ابو السعود وأعضاء التحالف الوطني و شباب المثلث الاخضر تحت شعار " أنزل شارك".



وأعلن التحالف دعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرا إلى دوافع دعم هذا الترشيح من قبلهم.. حيث إن الفترة المقبلة تحتاج قائد قاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

دعم الاقتصاد:

وأضاف التحالف ، أن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعدّدة متنوعة في جميع المجالات المختلفة وتحقيق نجاحات كبيرة ومنها البنية التحتية للبلاد، وأن الرئيس يسعى دائما بالانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة لذا لابد وأن يتم انتخابه رئيسا لفترة جديد لاستكمال ركائز الدولة المصرية الحديثة.، واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ عدة أعوام".