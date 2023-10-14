صعود لاعبي منطقة شمال سيناء في مسابقة الوشو كونغ فو لدور 8

نجح لاعبي منطقة شمال سيناء، في مسابقة الوشو كونغ فو ، محافظة شمال سيناء ، في الصعود إلى دور الـ 8 ،في بطولة الجمهورية للمناطق ساندا تحت 14 سنة للبنين ,والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مدينة العريش :



ويتكون فريق محافظة شمال سيناء في البطولة ،لاعبين يمثلون نادي العريش الرياضي و لاعبي نادي سيناء الرياضي التابعين لإدارة الشباب والرياضة بمدينة العريش.

وقال عبد العزيز شكر اداري الفريق أن الحهاز الفني للفريق تمكن من الوصول بهؤلاء الأبطال أعضاء الفريق إلى هذا المستوى المشرف الذي أشادت به لجنة الحكام القائمة على المسابقة.، وذلك بفضل جهود الحهاز الإداري للفريق، وإصراره الدائم على أن يصنع من لاعبي الفريق أبطال مؤهلين لحصد البطولات في كافة المسابقات.

ويضم الجهاز الفني لفريق شمال سيناء، المدير الفني الكابتن اكرم الليثي ، والمدرب الكابتن هيثم عطية ، والمدرب الكابتن احمد عادل ، وشكر عبد العزيز عبد العزيز شكر إداري.

