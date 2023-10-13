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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الصفا في بئر العبد بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتاح مسجد الصفا
افتتاح مسجد الصفا ببئر العبد

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، مسجد الصفا في مدينة بئر العبد، في حضور اللواء محمد بهجت، رئيس مدينة بئر العبد وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وعواقل ومشايخ بئر العبد.


وأكد المحافظ علي أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفال محافظة شمال سيناء باليوبيل الذهبي لذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

وأضاف المحافظ، أن مسجد الصفا هو المسجد الثالث الذي يتم افتتاحه بمحافظة شمال سيناء خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سبقه افتتاح مسجدي أولاد سالمان أبو هاني في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد والسبيل في حي السبيل بمدينة العريش.

 

6ملايين جنيه:


وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد تم بناؤه بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويتكون من صحن المسجد بمساحة 600 متر مربع، دورات المياه والميضة بمساحة 60 مترًا مربع، ومصلى للسيدات بمساحة 115 متر مربع، مكتبي تحفيظ للقرآن الكريم، دار مناسبات بمساحة 350 متر مربع، ومركز طبي بمساحة ٣٥٠ متر مربع.
وعقب الافتتاح، قام المحافظ ومرافقوه بأداء صلاة الجمعة في المسجد، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع «الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات». 

 

أكد خطيب الجمعة، أن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجها وبالمخاطر التي تحيط به أمر لا غني عنه، خاصة ونحن في مرحلة شديدة الحرج في تاريخ منطقتنا.. مطالبًا بالالتفاف خلف القيادة السياسية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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